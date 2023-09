Helmi-Leena Nummela kokee työ- ja lapsiarjen yhdistämisen helpoksi: "Onneksi on hyvä turvaverkko"

– Se on aina kuumottavaa, kun rooli perustuu olemassa olleeseen tai eläneeseen henkilöön, niin täytyy tehdä kunniaa sille ihmiselle. Mitä Marjatta Raidasta ymmärsin, niin hän on ollut hyvin pidetty ja erityinen hahmo, Nummela kertoi MTV Uutisille elokuvan kutsuvierasensi-illassa 26. syyskuuta.

– Se on yllättävän helppoa, koska lapsen isä on kuitenkin samantyyppisellä alalla, niin harvoin tulee sellaista tilannetta, että molemmat olisivat kokonaan kiinni. Ja toisaalta meillä saattaa olla pitkiä aamuja, ettei tarvitse viedä aina kahdeksaksi lasta (hoitoon). Voidaan näin nautiskella aamuja yhdessä. Sitten tietenkin, jos on sellainen tilanne, että molemmat on töissä, niin sitten mun äiti, ihana, auttaa ja siskot ja lähipiiri. Onneksi on hyvä turvaverkko. Mutta aika vähän sitä joutuu edes käyttämään, Nummela kertoi.