Spede-elokuvan virallinen traileri julki!

– Tämä elokuva kertoo paitsi Spedestä, niin myös elokuvien tekemisestä ja siihen liittyvästä ilosta ja tuskasta, jonka jokainen elokuvantekijä on varmasti kokenut. Elokuva on myös eräänlainen kunnianosoitus 60-luvun elokuvantekijöille. Elokuva on kuvattu 35 mm ja 8mm filmille, jotta se tuntuisi autenttiselta. Minulle oli tärkeää, että katsoja pääsee nopeasti 60-luvun aikaan kiinni. Tämä elokuva on vähän kuin aikamatka menneisyyteen, kommentoi elokuvan ohjaaja Aleksi Delikouras.



Pasasen roolissa nähdään Riku Nieminen. Vesa-Matti Loiria näyttelee Aku Sipola, Simo Salmisena nähdään Mikko Töyssy ja Ere KokkosenaJoonas Nordman. Speden vaimoa Pirjo Pasasta näyttelee Minka Kuustonen.