Uudet ravintolarajoitukset nyt voimassa leviämisvaiheen alueilla

Ennen anniskelun päättymistä myydyt alkoholijuomat saa nauttia tunnin ajan anniskeluajan päättymisen jälkeen. Alkoholijuomien anniskelu on sallittu kello 17 jälkeen vain koronapassia käyttämällä.

Ravintoloissa, joissa päätoimiala on alkoholin anniskelu, asiakaspaikkoja on leviämisalueilla rajoitettu. Myös muissa ravintoloissa on asiakaspaikkoja koskevia rajoituksia.