Ravintolarajoitukset kiristyvät lauantaina kolmella alueella

Kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu on sallittu klo 7–24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05–01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista. Asiakaspaikkamääriä ei rajoiteta terasseilla.