Oletko huomannut? Salkkareiden uusi vastaava tuottaja Seija-Liisa Eskola on tuonut sarjaan yhden konkreettisen muutoksen, jonka myös katsoja voi nähdä

Mitä tekee vastaava tuottaja?

– Kun viime keväänä juttelin näyttelijöiden, ohjaajien, käsikirjoittajien ja muiden taiteellisessa vastuussa olevien kanssa, niin kaikki vakuuttivat, miten hyvä työpaikka tämä on. Se on äärettömän tärkeää, koska alamme on hyvin kapea ja paineistettu, eikä media-alalla mene tällä hetkellä kauhean hyvin. Mielestäni on hienoa, että on työpaikka, jossa on hyvä olla. Jokaisella työpaikalla on totta kai ongelmia, mutta uskon lujasti keskustelemiseen ja sitä aion täälläkin ahkerasti harjoittaa.