Uuden lastensairaalan konsulttiyritys kiistää uutiset kosteusvaurioista: "Asiaa on liioiteltu"

Hoito uudessa lastensairaalassa on maailmanluokkaa. Katso video!

Yle uutisoi toissa päivänä , että uudessa lastensairaalassa on ilmennyt kosteusvaurioita kolmessa eri kerroksessa. Lastensairaalan toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö Pekka Lahdenne kertoi Ylelle, että tiloissa on ollut pieniä vesivahinkoja, jotka ovat syntyneet rakennusvirheiden vuoksi.

"Kolme pientä vesivuotoa"



– Rakennuksessa on käyttöönoton jälkeen tapahtunut kolme pientä vesivuotoa, joista kaksi on kuivatettu ja korjattu ja yksi on työn alla, jotta kosteusongelmaa ei synny, Kiljunen sanoo.