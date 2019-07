Uuden lain vaatimien jätevesiremonttien pitäisi olla valmiina mökeillä lokakuun loppuun mennessä – "Kyllä siihen vuosia vielä menee, on se niin iso savotta"

– Tuntuu, että muillakin on asia vasta harkinnassa, sanoo mökkiläinen Jari Lundell.

– Siinä on kaksi vaihtoehtoa. Umpisäiliö maahan tai imeytyskenttä. Vanha sakokaivo ei kuitenkaan enää kelpaa.

Mutta kun kesävesi tulee, se myös menee. Ja uuden lain mukaan se ei voi mennä minne sattuu. Jätevesiuudistuksen vaatimuksilta säästyvät vain ne kesämökit, joissa on ulkohuussi ja kantovesi.

– Meidän laskelmiemme mukaan noin satatuhatta kiinteistöä on vielä vailla jätevesijärjestelmää. Näistä noin puolet on kesämökkejä, kertoo neuvotteleva virkamies Ari Kangas ympäristöministeriöstä.

Viiden tonnin paukku

Tällä hetkellä kukaan ei usko, että jätevesijärjestelmät on asennettu mökeille ja vakinaisiin asuntoihin lokakuun loppuun mennessä.

– No kyllä, lokakuun loppuun, mutta tuskin tämän vuoden lokakuun loppuun, virnuilee Peten Putken toimitusjohtaja Petri Forsell.

Hänen mukaansa asennuksia tehdään harvakseltaan ja syykin on selvä. Uusi järjestelmä maksaa rahaa, jolle moni keksisi parempaakin käyttöä.

Petri Forsell laskeskelee, että jätevesiremontti maksaa useamman tuhat euroa per mökki, jos yleisimmän umpisäiliön asennuksesta puhutaan.

– Eikä yksi säiliö aina riitä, jos käyttöä on enemmän. Silloin pitää asentaa kaksi, tietää Forsell.

Mökkiläinen Jari Lundell on päätynyt saman suuruiseen arvioon laskelmissaan.

– Minulla on traktori, joten voin ehkä tehdä kaivutyöt itse, mutta maksaa se silti, miettii Lundell.

Kunnat valvovat

Vaikka kansan arvio on, että jätevesiremontit viivästyvät, jos edes toteutuvat joka puolella, ministeriössä ollaan optimistisempia.

– Meille on tullut tietoa, että alan toimijoilla, suunnittelijoilla ja laitetoimittajilla on kuitenkin selvästi lisääntyneet tilaukset ja toimintaa on merkittävästikin enemmän kuin aikaisempina vuosina, kertoo ympäristöministeriön Ari Kangas.