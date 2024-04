USU: Teuvo Hakkarainen ehdolle EU-vaaleihin vapauden liiton listalta: "Ei minusta tullut kokoomuksen beaglea"

Puolue ei tarkentanut, miksi Hakkarainen ei pääse ehdolle enää perussuomalaisten listoilta. Hakkaraisen mukaan hänelle on sanottu syyksi puolueen vastainen toiminta, Uutissuomalainen kertoo.

Vapauden liitto on pienpuolue, jolla ei ole yhtään kansanedustajaa. Puolue kertoo verkkosivuillaan olevansa kansalliskonservatiivinen puolue, jonka tärkein tehtävä on puolustaa yksilönvapautta. Puolueen on perustanut entinen perussuomalainen, Lohjan kaupunginvaltuutettu Ossi Tiihonen.