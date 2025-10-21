Tornado kaatoi muun muassa nostureita ja repi rakennusten kattoja irti.
Maanantaina Pariisin pohjoispuolella riehunut harvinainen tornado aiheutti yhden ihmisen kuoleman, viranomaiset kertovat.
Lisäksi kymmenen ihmisen kerrotaan loukkaantuneen, joista neljän tila on kriittinen. Viranomaisten mukaan kuollut oli rakennustyömaalla työskennellyt työntekijä.
Tornado teki pahinta tuhoa Ermontin kaupungissa, noin 20 kilometrin päässä Pariisista. Tornado kaatoi muun muassa nostureita ja repi kattoja irti rakennuksista.
Maan sisäministeri Laurent Nunez kuvaili tornadoa äkilliseksi ja poikkeuksellisen voimakkaaksi viestipalvelu X:ssä.
Ranskan sääpalvelu Météo-France kertoo, että maassa esiintyy vuosittain kymmeniä tornadoja. Ne ovat kuitenkin yleensä heikompia ja esiintyvät tyypillisesti maan luoteisosassa sekä Välimeren rannikolla.