Uskotko tätä todeksi? Wuhanissa otettiin jo ilo irti karanteenin päättymisestä – tältä näytti upea valoshow

Kiinan CCTV:stä peräisin olevalta videomateriaalilta on nähtävissä, että kaupunki kylpi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä näyttävissä neonvaloissa. Ilmiömäisen valoshow’n lisäksi kaupungissa juhlittiin muun muassa ensimmäisen matkustajajunan lähtöä sitten tammikuun.

Karanteeniajan loppuminen sai ihmiset sankoin joukoin liikkeelle

Siinä missä Eurooppa koronakriisi on edelleen vakava, on Kiinassa epidemia on lähtenyt jo vahvaan laskuun.