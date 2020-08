Uskomaton pelastustarina! 15-vuotias Aleksi pelasti humalaiset nuoret miehet hukkumiselta: "Osa rannalla olevista kavereista nauroi"

Miehiä oli porukassa vajaat kymmenen ja he olivat Aleksin arvion mukaan 18–20-vuotiaita.

– Neljä heistä päätti lähteä uimaan mattolaiturilta takaisin rannalle, jossa me kalastimme.

"Mies huusi kovaa, osa vain nauroi"

– He huusivat paniikinomaisesti, ja tajusin, että he ovat ihan oikeasti pulassa. Sekä rannalla että sillalla oli muitakin ihmisiä, mutta näytti, etteivät he tajunneet tilanteen vakavuutta. Jossakin vaiheessa näin myös, että sillalla nainen puhui puhelimeen. Oletin, että hän olisi soittanut hätänumeroon, mutta kävi ilmi, ettei kukaan ollut tehnyt paikalta ilmoitusta.