Usein huomiotta jäävä yksityiskohta linkittyy karmeuksiin – suurseurojen vaakunoissa kiistelty jäänne: "Kun sen näkee…"

The Guardianin manchesterilainen kolumnisti Simon Hattenstone huomauttaa purjelaivan symboloivan paljon epämukavampaa seikkaa Manchesterin ja Britannian historiassa – maan vaurauden perustana toiminutta orjakauppaa ja -työvoimaa.

Hattenstonen havainnoille kimmokkeen tarjosi The Guardian -lehden oma selvitys perustajansa John Edward Taylorin tiiviistä yhteyksistä vuonna 1807 laittomaksi tehtyyn orjakauppaan ja vielä vuosikymmeniä siitä jatkuneeseen orjatyöhön.

John Edward Taylorin tarina on yhtäläinen koko Manchesterin kaupungin ja laajemmin ajateltuna koko Britannian vaurastumisessa 1700- ja 1800-luvuilla.

On myös huomattava, että "pimeä" orjakauppa jatkui laittomaksi julistamisesta huolimatta, ja yli 28 prosenttia kaikesta transantlanttisesta orjakaupasta tapahtui vuoden 1807 jälkeen.

– Purjelaivalla ei ole mitään tekemistä jalkapallon kanssa ja se on kaikilla tavoin tekemisissä sen kanssa, miten Manchester teki rahansa. Orjuuden tuote on niin hienovaraisesti sulautunut osa kulttuuriamme, että juhlimme sitä seurojemme vaakunoissa jopa tajuamattamme, Hattenstone kirjoittaa.

"Se on vapaan kaupan symboli"

Seurojen vaakunoiden ohella purjelaiva löytyy Manchesterissa lukuisista julkisista rakennuksista ja tunnuksesta, ja symbolin käytöstä on käyty keskustelua kaupungissa aiemminkin samoissa merkeissä. 30 vuotta sitten kaupungin valtuusto totesi, että purjelaivoilla ei ole mitään yhteyttä orjakauppaan.

– Se on vapaan kaupan symboli. Ajatus on, että maailmassa ihmisillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet harjoittaa liiketoimintaa toistensa kanssa. Sitä se laiva symbolisoi, Schofield sanoo.