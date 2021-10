Alec Baldwin kommentoi ampumatragediaa ensimmäistä kertaa kameroille: Rust-elokuvan tuotantoa ei jatketa

Osuman olkapäähänsä saanut Souza vietiin sairaalahoitoon, mutta ohjaaja on sittemmin päässyt jo kotiin.

Tapauksen jälkeen on vaadittu enenevässä määrin, että aseturvallisuutta parannettaisiin Hollywood-kuvauksissa. Baldwin kertoo olevansa kiinnostunut näistä pyrkimyksistä. Näyttelijä ei osannut kuitenkaan suorilta sanoa, aikoisiko itse enää ikinä käyttää tuliaseita kuvauksissa.

Baldwin: Hutchinsin leski ja poika ovat surun murtamia

TMZ:n mukaan Baldwin on perheineen pitänyt tapauksen jälkeen matalaa profiilia Vermontin Manchesterissa. Paparazzit ovat kuitenkin seuranneet tähteä ja hänen perhettään, ja kuvaajat ovat Baldwinin mukaan saaneet hänen lapsensa itkemään.

Ampumatapauksen tutkinta on edelleen kesken ja Baldwin painotti, että Santa Fen sheriffin virasto on kieltänyt häntä puhumasta tapauksen yksityiskohdista.

Baldwinin mukaan Hutchins oli hänen ystävänsä, ja hän kertoi vieneensä Hutchinsin ja ohjaaja Souzan syömään, kun nämä olivat saapuneet New Mexicon Santa Fehen tekemään Rustia. Tähti kertoi myös olleensa tragedian jälkeen useaan otteeseen yhteydessä Hutchinsin perheen kanssa. Näyttelijän mukaan hän on tavannut Hutchinsin lesken sekä pariskunnan pojan ja kertoi näiden olleen surun murtamia.

Tähti on aiemmin ilmaissut suruaan Twitterissä ja kertonut tekevänsä poliisin kanssa yhteistyötä Hutchinsin kuolemaan liittyvän tutkinnan kanssa. Lauantaina hän kertoi kameroille niin ikään olevansa säännöllisesti yhteydessä viranomaisiin.

Valituksia turvatoimien lepsuudesta

Rustin apulaisohjaaja Dave Halls oli ojentanut onnettomuutta enne turma-aseen Baldwinille ja kertonut aseen olleen turvallinen. Sittemmin Halls on kertonut viranomaisille, ettei hän ollut tarkastanut asetta kunnolla ennen kuin julisti sen olevan turvallinen käyttää.

Turman jälkeen on käynyt myös ilmi, että Halls oli saanut aiemmin potkut aseturvallisuusrikkomuksen vuoksi. Apulaisohjaaja oli saanut vuonna 2019 kenkää kesken Freedom's Path -elokuvan kuvauksien, kun tuotannon työntekijä loukkaantui aseen lauettua yllättäen.

Tapaus on herättänyt kysymyksiä tuotannon turvallisuusjärjestelyistä. Rustin henkilöstön kerrotaan esittäneen valituksia turvatoimien lepsuudesta kuvauspaikalla. Lisäksi Hutchinsin kuolemaa edeltävinä päivinä kuvauspaikalla oli ammuttu aseella vahingossa ainakin kahdesti.

Tuotannon henkilökunnan on kerrottu käyttäneen rekvisiitta-aseita vain tunteja ennen kohtalokasta ampumista.

Nuori asemestari myrskyn silmässä

Hutchinsin kuolema on syössyt nuoren asemestarin myrskyn silmään. Häntä on kuvailtu turman jälkimainingeissa mediassa kokemattomaksi, ja tiedotusvälineissä on kerrottu hänen aiemman elokuvansa kuvauspaikalla ilmenneistä valituksista.