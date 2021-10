Turma-aseen Alec Baldwinille ojentanut apulaisohjaaja myöntää, ettei tarkistanut asetta kunnolla – myös nuorta asemestaria kuvailtu kokemattomaksi

Rust-lännenelokuvan kuvauspaikalla Yhdysvaltain New Mexicossa sattuneessa turmassa kuoli kuvaaja Halyna Hutchins ja haavoittui ohjaaja Joel Souza.

New Mexicon osavaltion Santa Fen piirisyyttäjä Mary Carmack-Altwiesin mukaan apulaisohjaajan tausta voi vaikuttaa siihen, nostetaanko tapauksesta syytteitä vai ei.

24-vuotiasta asemestaria kuvailtu kokemattomaksi

Rustin kuvauksissa rekvisiitta-aseista vastannut asemestari Hannah Gutierrez-Reed on niin ikään joutunut viime päivinä myrskyn silmään ampumisen vuoksi. Vasta 24-vuotiasta asemestaria on kuvailtu viime päivinä yhdysvaltalaismediassa kokemattomaksi.

Gutierrez-Reedin on kerrottu muun muassa saaneen toisen lännenelokuvan The Old Wayn kuvauksissa näyttelijä Nicolas Cagen raivonpartaalle. Gutierrez-Reediin kohdistuvista väitteistä kertovat muun muassa yhdysvaltalaiset verkkomediat Daily Beast ja Wrap. Gutierrez-Reedin kokemattomuudesta ovat kertoneet Suomessa aiemmin muun muassa Ilta-Sanomat ja elokuvalehti Episodi.