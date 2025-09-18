Kaikkien aikojen nopein ihminen Usain Bolt puuskuttaa nykyään kaikille tutussa arkisessa puuhassa: noustessaan rappusia ylös.
Usain Bolt oli uransa huipulla lyömättömän nopea. Jamaikalainen "Salama" kiisi 100 metrin maailmanennätykseksi 9,58 ja 200 metrin ME:ksi 19,19.
Pikajuoksijan uransa jälkeen Bolt on löysännyt ruuvia. 39-vuotias jamaikalainen valotti, että hänen elämäänsä kuuluu lasten viemistä kouluun ja rentoutumista.
– Pääasiassa treenaan kuntosalilla. En ole kovin innokas, mutta ajattelen, että kun en ole juossut hetkeen, minun täytyy alkaa juosta oikeasti. Koska kun kävelen portaita ylös, hengästyn, Bolt sanoi Marcan mukaan.
– Uskon, että kun palaan kovan harjoittelun pariin, minun täytynee juosta muutama kierros vain saadakseni hengitykseni taas kulkemaan.
Bolt: Persoonaa esiin
Usain Boltin klassikkotuuletus irtoaa mieheltä edelleen.
Legenda on ollut seuraamassa paikan päällä yleisurheilun MM-kilpailuja Tokiossa. Hän sai puntaroitavakseen, miksei uusi sukupolvi ole yhtä nopea, vaikka juoksukengät ovat kehittyneet.
– Haluatko oikean vastauksen? Meillä oli yksinkertaisesti enemmän lahjakkuutta. Sen voi tietenkin nähdä miehissä. Voi nähdä, että naiset ovat erilaisia. He juoksevat koko ajan nopeammin. Joten siinä täytyy olla kyse lahjakkuudesta.
Bolt muistetaan myös eleistään suurena persoonana. Gigatähteä ei niin vain korvata, mutta mies kehottaa urheilijoita näyttämään enemmän persoonallisuuttaan.
– Uskon, että monet yrittävät olla hauskoja, mutta lopputulema on erilainen. Kyse on vain hauskanpidosta. Se ei ole sama asia, jos puskee liikaa.