USA-tähdeltä jäätävä heitto William Nylanderista – nyt tärähti tikari kylkeen

USA:n tähtivahti Jeremy Swayman täräytti jäätävän kuitin Ruotsin tähtilaiturin William Nylanderin suuntaan jääkiekon MM-kisojen välierävaiheen alla.

Swaymanin edustama USA kohtaa lauantain välieräottelussa Ruotsin.

Swayman jakeli varsin värikkäitä kommentteja perjantaina Tukholmassa. Swayman sai vastailla Ruotsiin liittyviin kysymyksiin, kun paikallinen media grillasi häntä.

– Ruotsilla on paljon taitoa, peliälyä ja heillä on runsaasti kovan luokan NHL-pelaajia joukkueessa. Tuo on hieno haaste meille. Meidän täytyy olla ihan parhaimmillamme, Swayman sanoi MM-välieräottelun alla.

Swaymanin seurajoukkuekaveri Elias Lindholm on ollut hirmuvireessä tämän kevään MM-turnauksen aikana. Lindholm on nakuttanut kahdeksaan otteluun tehot 7+4=11. Swaymanin mukaan hän on ystävystynyt Lindholmin kanssa sen jälkeen, kun tämä liittyi NHL-seura Boston Bruinsin matkaan.

– Olemme vihollisia huomenna, mutta muuten hän on ystäväni, Swayman sanoi.

Jenkkien tähtiveskarilta kysyttiin, että tietääkö Lindholm, miten hänelle tehdään maaleja.

– Ei, Swayman vastasi kylmänviileästi, naurattaen ruotsalaistoimittajia.

Swayman nosti kierroksia, kun häneltä kysyttiin Ruotsin tuoreimmasta vahvistuksesta, Toronto Maple Leafsin tähtihyökkääjästä William Nylanderista.

– Hän on loistopelaaja. Meillä on sama agentti ja olen oppinut tuntemaan häntä vuosien saatossa. Hän on kova kilpailija ja hänet on aina mahtava kohdata kauden aikana. Hän on sellainen kaveri, jota täytyy pitää silmällä.

Swaymanilta kysyttiin, että miten hän aikoo pysäyttää Nylanderin lauantain välieräottelussa. Tähän jenkkivahti täräytti jäätävän vastauksen.

– Samalla tavalla, miten pysäytin hänet viime kaudella pudotuspeleissä, Swayman iski tikarin kylkeen.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Ruotsin tähtihyökkääjä William Nylander (kuvan keltapaita).

Viittaus kohdistui siihen, miten Swaymanin edustama Bruins kaatoi viime keväänä pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Nylanderin edustaman Maple Leafsin suoraan neljässä ottelussa. Swayman loisti tuolloin Bruinsin maalilla.

Swaymanilla oli tällä kaudella vaikeampaa Bruinsin kanssa. 26-vuotiaan veräjänvartijan torjuntaprosentti jäi alle 90:n (89,2) ja hänen päästettyjen maaliensa keskiarvo oli peräti 3,11 ottelua kohden.

– En voisi olla iloisempi siitä, että saan olla nyt USA:n joukkueen matkassa, varsinkin sen jälkeen, miten kausi meni minulla. Tunnen oloni aivan uudeksi ihmiseksi ja maalivahdiksi. Jätkät ovat tukeneet minua mahtavalla tavalla täällä, Swayman totesi, jatkaen perään:

– Tiesin, että MM-kisoissa on loistosauma pelata vielä merkityksellistä jääkiekkoa tässä vaiheessa vuotta. Haluan osoittaa sen, että pystyn pelaamaan korkealla tasolla koko kauden ajan. Enkä aio koskaan sanoa ”ei”, jos USA kutsuu minut mukaan. Tunnen ylpeyttä maani edustamisen suhteen, Swayman totesi patrioottimaisesti.

Ruotsin ja USA:n välieräottelu alkaa lauantaina Suomen aikaan kello 15.20. Mittelö on nähtävissä MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.