USA:ssa testattiin Hyperloop-junaa, jonka huippunopeudeksi povataan yli 1000 km/h – katso ensimatkustajien hullaantuneet reaktiot!

Tyhjiössä putkessa kulkevan Hyperloop-junan on kaavailtu mullistavan junamatkailun ja yltävän parhaimmillaan jopa yli 1000 kilometrin tuntivauhtiin.

– Se on vähän lyhyt. Pääsemme todennäköisesti noin 100 mailiin tunnissa, hieman yli. Kiihdytämme ja sitten hidastamme. Se tulee olemaan sujuvaa. Me emme ole astronautteja, me vain istumme siinä, Giegel kertoi ennen varsinaisen testin alkamista.