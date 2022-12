Elon Musk on vesittänyt useita junaratahankkeita futuristisella bisneksellään – myönsi itsekin huijauksen

The Wall Street Journal kirjoittaa Boring Companyn jättäneen useat yhdysvaltalaiset kaupungit nuolemaan näppejään, vaikka yhtiö oli jo sopinut kaupunkien kanssa tunneliyhteyksien rakentamisesta.

Kilpailevat junayhteyksien kanssa

Boring Companyn suunnittelemat tunnelit ovat kapeita, ja niissä liikkuu automaattisia matkustajakapseleita suurella nopeudella. Kapselien matkustajakapasiteetti on pikkubussin luokkaa. Ne eivät siis ole varsinaisesti junia, mutta kilpailevat junayhteyksien kanssa.

Ilmeisesti viranomaisten vaatimat tavanomaiset ympäristölupaprosessit vesittivät hankkeen. Yhtiö on tehnyt saman tempun myös Marylandissa, Chicagossa ja Los Angelesissa.

Las Vegasissa ainoa, hämmentävä yhteys

Suurista lupauksistaan huolimatta Boring Companyn ainut toimiva julkinen yhteys on Las Vegasissa tapahtumakeskuksessa sijaitseva näytösluontoinen 2,5 kilometrin pituinen tunneli, jossa palkatut kuljettajat kyyditsevät konferenssivieraita tunnelissa ajavilla Tesloilla 48 km/h nopeudella.

Boring Company on visioinut Yhdysvaltoihin jopa 1 120 km/h tunnissa kulkevia tunnelijunia. Vuonna 2018 keskusteltiin Yhdysvaltain itärannikon tunnelista, joka kuljettaisi matkustajia Washingtonista Philadelphian ja Baltimoren kautta New Yorkiin vain 29 minuutissa.

Vuonna 2016 perustettu Boring Company on vakuuttanut sijoittajat, jotka ovat kaataneet yhtiöön merkittäviä summia rahaa. Keväällä järjestetyn rahoituskierroksen jälkeen yhtiön markkina-arvoksi arvioitiin 5,7 miljardia dollaria (noin 5,5 miljardia euroa).

Joukkoliikenne "pain in the ass"

Time-lehden mukaan Elon Musk on myöntänyt elämäkertansa kirjoittaneelle Ashlee Vancelle , ettei hänellä ollut aikomustakaan rakentaa jutun alussa mainittua Hyperloop-tunnelia Kaliforniaan. Hankkeen tarkoituksena oli vain estää raideyhteyden rakentaminen.

Musk on aiemmin kertonut inhoavansa julkista liikennettä sanomalla sen olevan ”pain in the ass”, mikä ei tiettävästi viittaa kovien istuinten aiheuttamaan pakarasärkyyn. Sen sijaan sähköautoihin Musk suhtautuu tunnetun intohimoisesti.