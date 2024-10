USA:n ukrainalaisilla piinaava ongelma: Trump vai Harris?

Keskellä rauhallista maalaistietä Pennsylvanian itäosassa vastaan tulee Ukrainan lipun väreillä koristeltu kyltti. Se johdattaa pitkänomaisen rakennuksen luo, jonka sisäänkäynnin luona liehuvat Ukrainan ja Yhdysvaltain liput. Kyseessä on Ukrainian Homestead, Lehightonissa sijaitseva ukrainalaisamerikkalaisten kulttuurikeskus, maatila ja kohtaamispaikka.

Jo 1950-luvulla perustettu keskus on saanut uutta virtaa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Keskuksen johtokuntaan kuuluva Paula Holoviak , 61, kertoo, että keskuksen saamissa lahjoituksissa tuli selvä piikki, kun sota alkoi.

– Yhdysvaltalaiset, siis ei-ukrainalaistaustaiset, olivat hyvin avuliaita. Ja ovat edelleen. He kunnioittavat Ukrainan kansaa itsensä puolustamisen ja sinnikkään taistelemisen ansiosta, Holoviak kertoo.

– Ukrainalaiset tekevät uhrauksia, jotta minun poikieni ei tarvitse. Minulla on kaksi armeijaikäistä poikaa, 16- ja 22-vuotiaat.

Republikaaniäänestäjien dilemma

Presidentinvaalien tärkeimmässä vaa'ankieliosavaltiossa Pennsylvaniassa on suhteessa asukaslukuun yksi Yhdysvaltain suurimmista ukrainalaisyhteisöistä, noin 0,8 prosenttia osavaltion väestöstä. Etenkin Pennsylvanian itäosassa ukrainalaisväestön määrä on huomattava, ja alueella ajaessa näkee useita kultakupolisia ukrainalaiskirkkoja.

Ukrainian Homesteadin naapurissa sijaitsevassa Schuylkillin piirikunnassa ukrainalaisamerikkalaisten osuus on suurin koko maassa.

Holoviakin mukaan alueen ukrainalaisväestö on perinteisesti äänestänyt pääasiassa republikaaneja.

– Nyt heillä on kuitenkin dilemma. Meillä oli täällä pöydän ääressä joukko ihmisiä, jotka sanoivat, että normaalisti he äänestäisivät republikaaneja. Mutta tänä vuonna he eivät voi tehdä niin, johtuen Donald Trumpin suhtautumisesta Ukrainaan.