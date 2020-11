USA:n tuleva varapresidentti Kamala Harris on ollut monessa asiassa ensimmäinen – tyyni vastaus ihmettelijöille: "Olen varma, että mieskin voisi tehdä näitä hommia"

Yhdysvaltojen tuleva varapresidentti Kamala Harris rikkoo pestissään useita lasikattoja. Mutta niin hän on tehnyt aiemminkin.

Kun Kamala Harrisilta kysyttiin ennen vaaleja, miltä on tuntunut olla ensimmäinen nainen niin monessa asiassa, hänellä oli vastaus valmiina.

Monen vähemmistön summa

Kamala Harris syntyi vuonna 1964 Oaklandissa Kaliforniassa. Hänen äitinsä oli intialainen maahanmuuttaja, joka työskenteli rintasyöpätutkijana. Harrisin isä taas on jamaikalaistaustainen taloustieteen professori.

Syytetty liian oikeistolaiseksi...

... ja liian vasemmistolaiseksi

Toisaalta on myös pohdittu sitä, onko Harris ollut liian liberaali.

Sanomalehti The Washington Post ei kuitenkaan analyysissaan pidä Harrisia kaikkein liberaaleimpana senaattoria. Itse asiassa Harrisia on kritisoitu tiukkojen kantojen puutteesta.

Se voi olla syy sille, miksi presidentti Joe Biden valitsi oikeaksi kädekseen juuri Kamala Harrisin. Biden on onnistunut pysymään demokraattipuolueen keskellä koko uransa ajan. Kun puolue on siirtynyt, samalla Biden on siirtynyt.