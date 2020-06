USA:n tartuntatautiasiantuntija Fauci: "Koronavirus on pahin painajaiseni"

Koronaviruksessa yhdistyvät useat tartuntataudin ominaisuudet

Fauci sanoi, että aiemmin, kun häntä on pyydetty kuvailemaan pahinta pelkäämäänsä sairautta, hän on kuvaillut sitä usein jonkinlaiseksi hengitystieinfektioksi, joka siirtyisi todennäköisesti eläimistä ihmisiin ja sen tarttumisaste olisi korkea.

Faucin mukaan aiemmin on ollut joitain sairauksia, joilla on ollut jokin mainituista ominaisuuksista, mutta koronaviruksessa on ne kaikki yhdistettyinä.