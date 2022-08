USA:n Suomen suurlähettiläs muistutti Niinistön sanoista USS Kearsargen kannella: "Putin repi naamion kasvoiltaan"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Nato on nyt yhtä vahva, jollei jopa vahvempi kuin koskaan aiemmin, totesi suurlähettiläs Higgey Helsingissä vierailulla olevan tukialus USS Kearsargen kannella sunnuntaina.

Higgey uskoo, että Yhdysvaltain senaatin 95–1-äänestystulos Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden puolesta on väkevä viesti niille valtioille, jotka eivät ole vielä jäsenyyksiä ratifioineet. Turkki on ainoa valtio, jolla on ollut ongelmia Suomen ja Ruotsin Natoon liittymisen suhteen.