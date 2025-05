USA:n leiristä jäätävä heitto Leijonat-voitosta

Leijonien MM-turnaus päättyi torstaina, kun Yhdysvallat oli sitä parempi puolivälieräottelussa lukemin 5–2. Jenkkijoukkueen puolustaja Brady Skjei latasi varsin jäätävän heiton Leijonat-ottelun tapahtumista perjantaina Tukholmassa.

Torstain puolivälieräottelussa näytti jo hetken aikaa siltä, että Leijonat voisi tosissaan haastaa USA:n, jonka tekeminen näytti tahmealta ja kankealta. Toisin kävi.

Kuten USA:n päävalmentaja Ryan Warsofsky kuvaili, jenkkijoukkue sai jalat liikkeelle. Sitten alkoi tapahtua.

– Hän oli aivan oikeassa tuossa. Emme aloittaneet vahvasti, toisin kuin Suomi. Heti kun saimme kiekkoja heidän selkänsä taakse ja heti kun pystyimme käyttämään meidän vauhtiamme hyväksemme, aloimme voittamaan kamppailuja. Siinä yhteydessä pelin suunta muuttui. Täytyy antaa kunniaa Suomelle siitä, että miten he tulivat peliin. Heillä on mainio joukkue, USA:n varakapteeni Brady Skjei sanoi MTV Urheilulle, jatkaen:

– Tuo ei ollut meidän paras pelimme, Skjei heitti jäätävän vähättelyn kera.

– Olemme totta kai iloisia siitä, että pääsimme jatkoon.

Skjei antoi kunniaa Leijonien suuntaan.

– Heillä on joka vuosi vahva joukkue jalkeilla. Olen tippunut heidän takiaan näissä turnauksissa ainakin kaksi tai kolme kertaa. Heillä on paljon taitoa ja he taistelevat raudanlujalla asenteella, eivätkä he anna periksi. Heitä vastaan on vaikea pelata. Pitää antaa kunniaa tuosta. Tuo sama toistuu joka vuosi, Skjei totesi.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Brady Skjei (vasemmalla) ja USA:n joukkue olivat aluksi vaikeuksissa Leijonia vastaan.Pasi Suokko / Apollo Photo / All Over Press

Skjei kohtasi torstain ottelussa useita tuttuja kasvoja. Hän edustaa seurajoukkuetasolla samaa organisaatiota (Nashville Predators) yhdessä Juuse Saroksen ja Justus Annusen kanssa. Teuvo Teräväinen pelasi puolestaan Skjein kanssa neljän vuoden ajan Carolina Hurricanesissa. Juuso Pärssinen taas edusti vielä viime kaudella Predatorsia.

– Juttelin heidän kanssaan nopeasti kättelyjonossa. En harmikseni nähnyt heitä enää pelin jälkeen. Törmäsin heihin keskiviikkona Zamboni-luukun luona ja morjestin heitä. Juttelimme viiden minuutin ajan, mikä oli hauskaa. Nyt tuolle ei tullut mahdollisuutta. Pitää laittaa viestiä ja näemme heitä sitten Nashvillessä, Skjei sanoi erityisesti Sarokseen ja Annuseen liittyen.

Skjei ilahtui siitä, miten vahvasti Saros esiintyi kevään MM-kisoissa. Se lupaa hyvää Predatorsin kannalta.

– Kuulimme jo etukäteen, että miten hän on pelannut täällä. Se, millaisen turnauksen hän veti, oli jotain aivan uskomatonta. Olemme onnekkaita, kun meillä on hänet Nashvillessä, Skjei totesi ylistävästi Saroksesta.

USA on lauantaina kovan paikan äärellä, kun se yrittää murtaa kiroustaan. Yhdysvalloilla on ollut suuria vaikeuksia edetä välieristä pidemmälle MM-kisoissa.

Kysymys kuuluu, miksi juuri nyt?

– Tiedämme sen, miten vahva Ruotsi meille tulee vastaan. Meillä on nuorta voimaa ja meillä riittää vauhtia. Jos saamme jalat liikkeelle ja jos saamme kiekkoa maalille, uskon, että olemme vahvoilla, Skjei latasi itsevarmasti.

USA:n valmennus on puhunut finaaleihin pääsyn vaikeudesta jo turnauksen ensimmäisestä päivästä lähtien. Skjein mukaan asia ei tuo kuitenkaan apinaa joukkueen selkään.

– Täällä on kuitenkin aina uusi joukkue jalkeilla joka vuosi. Moni on pelannut täällä aiemmin, mutta olemme luottavaisia tämän joukkueen suhteen ja odotamme innolla tulevaa, Skjei totesi tyynesti lauantain välieräottelun alla.

Ruotsin ja USA:n mittelö alkaa lauantaina Suomen aikaan kello 15.20.