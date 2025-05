USA:n NHL-kasvo hehkutti Antti Pennasta

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sai kehuja Yhdysvaltojen leiristä torstain puolivälieräottelun jälkeen.

USA kaatoi Leijonat lukemin 5–2, edeten MM-kisojen mitalipeleihin.

– Hidas startti meiltä, emme oikein päässeet vauhtiin. Meni hetki ennen kuin saimme jalat liikkeelle. Olimme sitkeitä, mitä olemme painottaneet koko turnauksen ajan, USA:n joukkueen päävalmentaja Ryan Warsofsky sanoi Tukholmassa.

Warsofsky kehui vuolaalla kädellä USA:n torstaista vastustajaa eli Leijonia.

– Erittäin hyvä joukkue, Warsofsky aloitti.

– Erittäin organisoitu nippu. Heillä oli hyvä pelisuunnitelma ja he toteuttivat sitä paremmin kuin me alussa. Pari jäähyjä meni meidän suuntaamme ja osuimme ylivoimalla. Erikoistilanteet olivat isossa roolissa.

– Heillä on erittäin hyvin valmennettu joukkue, voin sen sanoa, Warsofsky lähetti kehut Leijonien päävalmentajan Antti Pennasen suuntaan.

Warsofsky valmentaa NHL:ssä San Jose Sharksia. Häneltä kysyttiin torstain tuomaritoiminnasta, mikä herätti kuohuntaa ottelun aikana ja sen jälkeen.

Leijonien päävalmentaja Pennanen paljasti, että otteluvalvoja oli käynyt pyytämässä anteeksi Suomen joukkueelta tiettyjä jäähyvihellyksiä.

– On kyse sitten mistä tahansa lajista tai liigasta, tuomarit herättävät tunteita, se kuuluu juttuun. Jotkut tuomiot kääntyvät sinun suuntaasi, jotkut eivät. He yrittävät parhaansa. Puhutaan nopeasta pelistä ja tuomarina olo ei ole mikään helppo tehtävä. Tunteikas peli, mielestäni he tekivät hyvää työtä, Pennasen kollega, USA:n luotsi Warsofsky kommentoi.

Warsofskyltä kysyttiin MM-kisojen ja NHL:n tuomaritulkintojen eroista.

– Jotkut tietyt tuomiot ovat täällä vähän erilaisia. Eikä se ole heidän vikansa, se on, mitä se on. Olemme puhuneet tuosta, Warsofsky tyytyi vastaamaan.

USA:n päävalmentaja Warsofsky uhkui itseluottamusta viikonlopun mitaliotteluiden alla.

– Olemme voittaneet monin eri keinoin ja olemme kaataneet hyviä joukkueita. Olimme nytkin perässä, mutta johtavat pelaajat nousivat esiin ja auttoivat nuorempia kavereita. Meillä on itsevarma joukkue, Warsofsky ilmoitti.