Järjestö: Etelä-Syyrian väkivaltaisuuksissa kuollut yli 350 ihmistä

Syyrian puolustusministeriö sanoi vetävänsä sotilaita pois druusienemmistöisestä as-Suwaydasta.

Etelä-Syyrian väkivaltaisissa yhteenotoissa on viime päivinä kuollut yli 350 ihmistä, sanoo Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Kuolonuhrien määrä on noussut aiemmin ilmoitetusta.

Järjestön mukaan yhteenotoissa on kuollut noin 80 druusia. Näistä päälle 50 on ollut siviilejä. Sekä silminnäkijät että ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Syyrian hallinnon joukkoja pikateloituksista.

Kuolleista valtaosa on hallinnon turvallisuusjoukkojen jäseniä ja parisenkymmentä beduiinitaistelijoita.

Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan druusienemmistöisessä as-Suwaydan kaupungissa surmansa saaneiden joukossa on myös paikallinen mediatyöläinen.

Syyrian journalistiliitto sanoi omassa lausunnossaan, että kyseinen mediatyöläinen oli ollut tekemässä työtään, kun hänet oli ammuttu kuoliaaksi. Liitto ei tähdentänyt, minkä organisaation leivissä hän oli toiminut. Liiton mukaan surman taustalla olivat olleet lainsuojattomat jengit.

Väkivaltaisuudet Syyrian eteläosissa saivat alkunsa viikonloppuna. Syyrian sisäministeriön mukaan alueella päästiin keskiviikkona sopuun uudesta aselevosta.

Lue myös: Tutkijan mukaan Israel haluaa heikentää Syyriaa ja luoda siellä kaaosta

Hallinto perusteli vetäytymistä aselevolla

Syyrian puolustusministeriö sanoi keskiviikkoiltana, että maan asevoimien joukot ovat alkaneet vetäytyä as-Suwaydan kaupungista.

Ministeriö perusteli vetäytymistä saavutetulla aselevolla, mutta ei maininnut mitään muista keskushallinnon joukoista, joita kaupunkiin lähetettiin aiemmin tällä viikolla.

Eri puolille Syyriaa iskeneen Israelin puolustusministeri Israel Katz varoitti keskiviikkona, että maa lisää toimiaan, jos Syyrian hallinto ei vedä joukkojaan pois druusialueilta.

Yhdysvallat vaati niin ikään keskiviikkona Syyrian keskushallintoa vetämään joukkonsa pois maan eteläosista, jotta jännitteet Syyrian ja Israelin välillä hellittäisivät. Ulkoministeriön tiedottaja Tammy Bruce ei täsmentänyt, mitä alueita hän tarkoitti.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio puolestaan sanoi, että osapuolten välillä oli sovittu askelista tilanteen rauhoittamiseksi. Hänkään ei täsmentänyt sopimuksen sisältöä eikä sitä, ketkä siihen olivat sitoutuneet.

Sen sijaan esimerkiksi EU, Turkki, Iran ja YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsivat Israelin iskut. EU vaati lisäksi Syyrian keskushallintoa hillitsemään toimiaan as-Suwaydassa.

Israel iski myös Damaskokseen

Israel on esiintynyt druusien suojelijana Syyriassa, vaikka sen on arveltu pyrkivän ennemminkin edistämään omia tavoitteitaan kylvämällä sekasortoa Syyriassa.

Syyria on tuominnut Israelin väliintulon ja sanonut Israelin iskujen surmanneen myös siviilejä.

Israelin asevoimat iski keskiviikkona kahdesti Syyrian asevoimien päämajaan ja puolustusministeriön rakennukseen pääkaupunki Damaskoksessa. Lisäksi Israel sanoi iskeneensä sotilaskohteeseen Syyrian presidentinpalatsin alueella. Iskuissa kuoli Syyrian terveysministeriön mukaan yksi ihminen ja haavoittui yli 30.

Israel teki keskiviikkona iskuja myös druusivähemmistön asuttamaan as-Suwaydaan, kertoi Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana.

Syrian Observatory for Human Rights kertoi omiin lähteisiinsä pohjaten, että Israelin iskut Syyrian eteläosassa ovat surmanneet toistakymmentä ihmistä.

Sieppaus johti kostotoimiin

Väkivaltaisuudet saivat alkunsa, kun aseistautuneet beduiinimiehet sieppasivat druuseihin kuuluvan vihannesmyyjän. Sieppaus johti kostotoimiin väestöryhmien välillä.

Taisteluita käytiin ensin druusienemmistöisillä alueilla beduiiniheimojen ja paikallisten taistelijoiden välillä, mutta sen jälkeen Syyrian hallinnon joukotkin osallistuivat niihin.

Alueen beduiinien ja druusien välillä on ollut vihanpitoa jo pitkään. Lisäksi druusit ovat olleet huolissaan asemastaan al-Sharaan uuden islamistisen hallinnon alaisuudessa. Syyriassa asui ennen maan sisällissotaa arviolta 700 000 druusia.