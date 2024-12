Israel ilmoitti sunnuntaina aikovansa kaksinkertaistaa laittomasti miehittämiensä Golanin kukkuloiden asukasmäärän.

Yhdysvaltalainen muslimien kansalaisoikeuksia puolustava järjestö on syyttänyt Israelin toteuttavan etnistä puhdistusta Syyrian lounaisosassa. Asiasta kertoo qatarilaismedia al-Jazeera.

Council on American-Islamic Relations -järjestön (CAIR) mukaan Israel on aiemmin toteuttanut etnistä puhdistusta Gazassa ja on nyt laajentanut toimiaan Syyrian puolelle.

Järjestön mukaan Israelin joukot tuhoavat Golanin kukkuloiden alueella Kuneitran maakunnassa vesiverkostoja ja sähkötorneja, jotta saisivat ajettua syyrialaiset kodeistaan.

CAIR vaati, että Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinto lopettaisi Israelin tuhoisien toimien sallimisen.

– Syyrialaisten on voitava rakentaa kansakuntansa uudelleen vapaana Israelin miehityksestä, järjestö peräänkuulutti.

CAIR on niin ikään vaatinut, että Yhdysvallat alkaisi tehdä suunnitelmia omien joukkojensa läsnäolon lopettamiseksi Syyriassa. Järjestö sanoo Yhdysvaltain miehittävän laittomasti alueita Syyriassa ja vaatii näiden palauttamista Syyrian kansalle, jotta syyrialaiset voisivat ottaa maansa takaisin omaan hallintaansa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö sanoi joulukuun alussa, että Syyriassa on noin 900 yhdysvaltalaissotilasta, jotka taistelevat äärijärjestö Isisiä vastaan. Yhdysvaltalaisjoukot ovat sijoittuneena maan itäosaan.

Israelin panssarivaunut Syyrian lounaisosassa

Syyrialaiskapinalliset kaatoivat Bashar al-Assadin hirmuhallinnon noin viikko sitten. Israel on tämän jälkeen tehnyt satoja ilmaiskuja Syyriaan sekä lähettänyt joukkojaan demilitarisoidulle puskurivyöhykkeelle Syyriassa.

Al-Jazeera Arabicin toimittajat ovat raportoineet, että Israelin panssarivaunuja on asemissa kaupungeissa ja kylissä Syyrian kaakkoisosassa.

Sunnuntaina Israel kertoi aikovansa kaksinkertaistaa laittomasti miehittämiensä Golanin kukkuloiden asukasmäärän.

Pääministeri Benjamin Netanjahun kanslia kertoi, että maan hallitus hyväksyi yksimielisesti 11 miljoonan dollarin suuruisen suunnitelman "Golanin väestökehitystä varten". Kanslian mukaan tilanne Syyrian vastaisella rajalla on muuttunut al-Assadin hallinnon kaaduttua.

Israel on kansainvälisen oikeuden vastaisesti miehittänyt Syyrian Golanin kukkuloita vuodesta 1967. Vuonna 1974 alueella sovittiin aselevosta ja sinne muodostettiin demilitarisoitu puskurivyöhyke. Israel liitti vuonna 1981 alueen itseensä, mutta vain Yhdysvallat on tunnustanut alueliitoksen. Netanjahu on sanonut alueen olevan "ikuisesti" osa Israelia.

"Räikeää kansainvälisen oikeuden rikkomista"

Saudi-Arabia, Qatar ja Arabiemiraatit tuomitsivat tuoreeltaan Israelin suunnitelman asukasmäärän kasvattamiseksi Golanissa.

Saudi-Arabian ulkoministeriö kuvaili suunnitelman olevan osa Israelin pyrkimyksiä sabotoida mahdollisuuksia sille, että Syyriaan saataisiin palautettua turvallisuus ja vakaus.

– Uusi jakso Israelin hyökkäysten sarjassa Syyrian alueita vastaan ​​ja räikeää kansainvälisen oikeuden rikkomista, Qatar puolestaan kuvaili Israelin aikeita.

Arabiemiraattien mukaan Israelin läsnäolo Golanin kukkuloilla uhkaa aiheuttaa lisää kärjistymistä ja jännitteitä alueella.

Arabimaa kertoi olevansa sitoutunut Syyrian alueelliseen koskemattomuuteen ja huomautti, että Israelin päätös laajentaa siirtokuntia Golanin kukkuloilla on jatkoa miehitykselle ja rikkoo kansainvälistä oikeutta.

YK:n sisäinen virkamieslähde on vahvistanut uutistoimisto AFP:lle, että YK:n UNDOF-rauhanturvajoukot ovat havainneet myös useita päivittäisiä tapauksia, joissa Israelin asevoimat toimii puskurivyöhykkeen itäpuolella.

Israelin puolustusministeri Israel Katz on sanonut ohjeistaneensa maan asevoimia siihen, että ne valmistautuvat pysymään asemissaan Israelin ja Syyrian raja-alueen puskurivyöhykkeellä talven yli.

Israel iski Syyrian rannikolla

Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö kertoi varhain maanantaina, että Israel oli tehnyt iskuja sotilaskohteisiin Syyrian rannikolla Tartusin alueella.

Järjestön mukaan kyse on vakavimmista iskuista, joita alueella on tehty yli kymmeneen vuoteen. Israelin sotilaskoneiden kerrottiin kohdistaneen iskujaan muun muassa ilmapuolustusyksiköihin ja ohjusvarastoihin.

Syyriassa vallan kaapanneen islamistiryhmä Hayat Tahrir al-Shamin (HTS) johtaja Abu Muhammad al-Julani on arvioinut, että Israel uhkaa aiheuttaa kärjistymistä alueella.

Kapinallisjohtaja sanoi lauantaina, ettei sodan uuvuttamalla Syyrialla ole voimia ryhtyä taisteluun Israelia vastaan.

Syyrian sisällissota alkoi vuonna 2011 leimahtaen hallituksen vastaisista mielenosoituksista. Sodassa on saanut surmansa noin puoli miljoonaa ihmistä ja yli puolet maan väestöstä on joutunut jättämään kotinsa taisteluiden vuoksi.