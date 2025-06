USA:lta kylmää kyytiä Ukrainalle: Aseapu vähenee

Puolustusministerin ilmoitusta on kritisoitu sekä Ukrainassa että Yhdysvalloissa.

Yhdysvallat aikoo vähentää Ukrainalle annettavaa sotilasapua, sanoo Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth.

Senaatin kuulemisessa Hegsethiltä kysyttiin, aikooko puolustusministeriö lisätä vai vähentää Ukraina-apua edellisen hallinnon budjettiin nähden.

Hegsethin mukaan "sitä vähennetään tässä budjetissa".

Pentagonin ratkaisun voi katsoa olevan linjassa presidentti Donald Trumpin Ukraina-politiikan kanssa, jonka on katsottu suosivan Venäjää Kiovan kustannuksella.

Ulkopoliittisen instituutin Ryhor Nizhnikau arvioi aiemmin, että Trumpin "todellinen agenda" on vetäytyä sodasta.

"Emme halua otsikkoa"

Ukrainan parlamentin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Oleksandr Merezhkon mukaan "kaikki Yhdysvalloissa, jotka tukevat sotilasavun laskemista, ovat moraalisessa vastuussa siviilien kuolemien lisääntymisestä".

Myös Yhdysvalloissa Hegsethin ilmoittamaa budjettipäätöstä on kritisoitu.

Republikaanisenaattori Mitch McConnellin mukaan Yhdysvaltojen maine on pelissä, jos maa ei puolustusta demokraattisia liittolaisiaan autoritäärisiä hyökkääjiä vastaan.

– Tämän konfliktin lopuksi emme halua otsikkoa, jossa lukee Venäjän voittaneen ja Yhdysvaltojen hävinneen, McConnell sanoi Hegsethille.

Politico-lehden mukaan McConnellin julkinen Hegsethin hiillostus osoittaa, miten republikaanipuolue on ulkopoliittisesti jakautunut.

Presidentti Trumpin leiri puoltaa eräänlaista eristäytymispolitiikkaa, joskin Valkoinen talo on osoittanut aggressiivistakin kiinnostusta esimerkiksi Panaman kanavaa ja Grönlantia kohtaan.

Täydellisestä eristäytymisestä ei siis ole kyse, mutta jotkut republikaanit haluaisivat Yhdysvaltojen toimivan laajemmin kansainvälisissä suhteissa samaan tapaan kuin esimerkiksi presidentti Ronald Reaganin aikana.

Hegseth väisti kysymyksen

Hegseth sanoi Venäjän olevan sodassa hyökkäävä osapuoli, mutta ei Politicon mukaan ottanut kantaa siihen, haluaako hän Ukrainan vai Venäjän voittavan sodan.

Sen sijaan puolustusministeri totesi, että presidentti Donald Trump haluaa rauhan maiden välille.

Hegseth myös kritisoi sitä, ettei Ukrainan sodan voittamista ole missään vaiheessa selkeästi määritelty. Kritiikki on sama, mistä myös asiantuntijat ovat Ukrainan tukijoita moittineet.

Yhdysvaltojen aseavun vähentäminen ei johda pysyvään rauhaan tai pakota Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia muuttamaan pitkän ajan strategiaansa, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

ISW on jo pitkään katsonut Putinin uskovan, että Venäjän asevoimat pystyy hitaasti etenemään Ukrainassa pidempään kuin Ukraina pystyy puolustautumaan tai länsi jatkaa aseavun antamista.