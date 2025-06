Trumpin "todellisen agendan" paljastuminen lopettaa Ukraina-neuvottelut, tutkija uskoo

Yhdysvallat haluaa vetäytyä sodasta, tulkitsee Ulkopoliittisen instituutin Ryhor Nizhnikau.

Ukrainan ja Venäjän neuvottelut jatkuvat kesäkuun lopulla Istanbulissa, mutta ovat jo käytännössä epäonnistuneet.

Näin arvioi MTV Uutisille Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau.

– Neuvotellut epäonnistuivat jo silloin, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin kieltäytyi tiukasti Yhdysvaltojen ehdotuksista presidentti Donald Trumpin ja Putinin puheluissa ja Venäjän ja Yhdysvaltojen neuvotteluissa Saudi-Arabiassa, Nizhnikau sanoo puhelimitse.

Venäjän ja Yhdysvaltojen ulkoministerit tapasivat Saudi-Arabiassa helmikuussa. Tuota edelsi Putinin ja Trumpin puhelinkeskusteltu. Presidentit keskustelivat uudelleen maalis- ja toukokuussa.

Epäonnistuminen vahvistui, kun Putin ei antanut periksi Euroopan johtajien vaadittua Kiovan vierailunsa jälkeen Venäjää suostumaan ehdottomaan 30 päivän tulitaukoon toukokuussa.

Putin puolestaan ehdotti Ukrainan ja Venäjän kahdenvälisiä neuvottelua, mikä on myös toteutunut. Istanbulissa käydyt keskustelut ovat olleet lyhyitä, eikä niissä ole asiantuntijoiden mukaan päästy oikein mihinkään.

Tutkija: USA vetäytyy sodasta

Nizhnikaun mukaan nyt näytellään vain "poliittista teatteria", jossa Ukraina ja Venäjä tietävät oman roolinsa ja vuorosanansa.

Teatteri jatkuu, kunnes Trump sanoo, että nyt riittää.

– Trump on esittänyt uhkauksia joka puolelle. Jossain kohtaa täytyy kysyä, toteuttaako hän jonkin näistä, Nizhnikau sanoo.

– Washington on pitänyt paljon ääntä, mutta on nähtävissä, että Trumpin todellinen agenda on, hän jatkaa.

Nizhnikau ei usko, että Trump haluaa rangaista Venäjää neuvotteluiden hidastamisesta, vaan aikoo vetää Yhdysvallat sodasta.

Neuvottelukierroksen loppu

Ukraina, Euroopan valtiot, kansainvälisen politiikan asiantuntijat ja myös Yhdysvallat ovat syyttäneet Venäjää ajanpeluusta.

Kreml ei ole antanut asian häiritä, vaan on pitänyt kiinni vaatimuksistaan, joiden on katsottu tarkoittavan Ukrainan antautumista ja maan sisä- ja ulkopoliittisen päätösvallan siirtämistä merkittäviltä osin Venäjälle.

– Se, milloin Trump vetäytymisestä ilmoittaa, tulee olemaan tämän neuvottelukierroksen loppu.

Yhdysvallat on ollut läpi sodan Ukrainan merkittävin aseellinen tukija, minkä lisäksi Pentagon on toimittanut ukrainalaisjoukoille niin paljon tiedustelutietoa, että New York Timesin mukaan Yhdysvallat on ollut osa venäläisjoukkojen "tappoketjua".

Eurooppa on Nizhnikaun mielestä ottanut itseään viime aikoina niskasta "itse asiassa pätevällä tavalla", mutta kyse on pitkälti toimenpiteistä, jotka olisi pitänyt tehdä jo kolme vuotta sitten.