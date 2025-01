Suomen pitkäaikainen maajoukkuepelaaja palaa Italiaan

Suomen miesten lentopallomaajoukkueessa pitkään pelanneen Urpo Sivulan pelaajaura jatkuu loppukauden Italian A2-liigassa. Alkukauden kotimaan Mestaruusliigan VaLePassa hakkurina pelanneen Sivulan uusi seura Italiassa on Porto Viro.

Delta Volley Porto Viro on 14 joukkueen A2-liigassa yhdeksäntenä. Se tarvitsee lisäpisteitä päästäkseen pudotuspeleihin.

VaLePassa paljon saavuttanut Sivula, 36, on aiemmin pelannut Italiassa 2000–2010-lukujen taitteessa kahdessa seurassa, Monzassa ja Reggio Emiliassa.

– Italia on minulle lempimaita, lentopallo on siellä iso juttu ja A:n taso aika kova, Suomen joukkueessa 2007 EM-kisoissa Moskovassa neljänneksi yltänyt Sivula kertoi tiedotteessa.

Italian A2-liigassa pelaa myös toinen suomalaishakkuri. Samuli Kaislasalon seura Pineto on sarjataulukossa seitsemäntenä.