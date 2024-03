Suomen liigaseuran tilanne: karsinnat siirtyvät muualle yo-kirjoitusten tieltä

Hänellä on menossa jo kymmenes kausi, tosin kaudella 2018–19 Määttänen pelasi vain yhden ottelun.

Espoosta Vantaalle

Määttänen on koko ajan asunut Espoossa.

– Tyttöystävällä on hyvä työ Espoossa, eikä minulla ole halua pelata kuin Ducksissa. Joskus aiemmin on tullut joitain kyselyjä muualta, Määttänen sanoo.

Määttänen on valmistunut tradenomiksi ja tekee töitä kaupan alalla. Lentopallo on aina ollut ykköslaji.

Pikkuveli Miro pelasi 188 liigaottelua vuosina 2014-20. Hän pelasi neljä kautta Ducksissa ja kaksi Savo Volleyssä. Hän on todennäköisesti lopettanut jo uransa.

Markon liigaennätys on 21 pistettä ottelussa Savo Volleytä vastaan maaliskuussa 2020. Kausi 2019–20 on ollut Marko Määttäsen tehokkain kausi. Tällä kaudella hänen paras saldonsa on 18 pistettä.