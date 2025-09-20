Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) on päättänyt jakaa Vancouverin ja Sotshin olympialaisten mitaleita uusiksi venäläisen ampumahiihtäjä Jevgeni Ustjugovin dopingrikkeiden takia.
KOK tuomitsi Ustjugov menettämään kolme saavuttamaansa olympiamitalia sen jälkeen, kun hänen osuutensa Venäjän järjestelmällisessä dopingohjelmassa paljastui.
Saksalainen ARD uutisoi vuonna 2019 Ustjugovin olleen yksi venäläisurheilijoista, joiden dopingkäryn Venäjä salasi manipuloimalla testituloksia.
Urheilun kansainvälinen vetoomustuomioistuin hylkäsi Ustjugovin KOK:n ratkaisusta tekemän valituksen. KOK ilmoitti perjantaina jakavansa Vancouverin vuoden 2010 ja Sotshin vuoden 2014 mitaleita uudelleen.
Uudelleen jaettaviin mitaleihin kuuluvat Ustjugovin kultamitali Vancouverin kisojen 15 kilometrin yhteislähdöstä sekä Venäjän pronssimitali Vancouverin ampumahiihtoviestistä ja kulta Sotshin viestistä.
Päätöksen myötä ranskalainen ampumahiihtolegenda Martin Fourcade saavuttaa Vancouverin kisoista uransa kuudennen olympiakullan 15 vuotta jälkikäteen. Fourcade sijoittui vuoden 2010 miesten 15 kilometrin yhteislähtökisassa alun perin Ustjugovin jälkeen toiseksi. Slovakialainen Pavol Hurajt nousee hopealle ja Itävallan Christoph Sumann pronssisijalle.
Ruotsi nousee Venäjän ohi pronssille Vancouverin viestikisan tuloksissa. Sotshin viestikulta merkitään nyt Saksalle. Itävallan mitali kirkastuu hopeaksi ja pronssille nousee Norja.
Ustjugovin tuloslistalta pyyhitään lisäksi Vancouverin 20 kilometrin henkilökohtaisen kisan neljäs tila ja Sotshin 12,5 kilometrin takaa-ajon viides sija.