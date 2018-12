Urheilukauppaketju XXL:n osake rajussa alamäessä – toimitusjohtaja päätti lähteä

XXL kertoo pörssitiedotteessaan, että tuloskehitys loka–joulukuussa on aiheuttanut pettymyksen. Volyymit kaikilla markkinoilla ovat olleet matalat yhtiön mukaan ja yhtiön mukaan se on ollut liian aggressiivinen alennuksissa.

XXL ohjeistaa tämän vuoden käyttökatteen olevan 530–560 miljoonan Norjan kruunun välillä, mikä on reilusti alle analyytikoiden odotusten.

Toimitusjohtaja päättänyt jättää tehtävänsä

Yhtiön tuore toimitusjohtaja myös lähtee tässä yhteydessä. Ulf Bjerknes on "päättänyt jättää tehtävänsä", muotoillaan tiedotteessa.

– Ongelmia neljänneksen aikana on aiheuttanut Black Friday -alennuskampanjan ulkopuolisen ajan heikko myynti. Lisäksi kampanjahinnoittelu erityisesti Norjassa on ollut liian avokätistä, ja neljänneksen aikana tapahtunut yritysjohdon vaihdos on vaikuttanut negatiivisesti toimintaan.