Nolo moka – suomalainen Matias, 17, esiteltiin miljoonayleisölle ruotsalaisena

Suomalaislupaus Matias Siltanen, sai jalkapallomaailman mittakaavassa erittäin arvovaltaisen huomionosoituksen huippusiirrostaan ruotsalaiseen Djurgårdeniin. Julkaisuun lipsahti valitettavasti vain melko olennainen virhe.

17-vuotiaan Siltasen siirto KuPSista Djurgårdeniin roikkui ilmassa jo jonkin aikaa. Tiettävästi jopa miljoonan euron arvoinen siirto vahvistui torstaina, kun tukholmalaisseura vahvisti liikkeen verkkosivuillaan.

Samassa rytäkässä asiasta raportoi myös koko jalkapallomaailman tunnetuin siirtospesialisti, italialaistoimittaja Fabrizio Romano. Romano tunnetaan poikkeuksellisista kontakteistaan ja loppumattomista siirtoskuupeistaan.

Italialaisreportteri kertoi X:ssä Djurgårdenin ja Siltasen siirron toteutuneen. Valitettavasti suomalaislupauksen kotimaa on lipsahtanut julkaisussa kiusallisesti vinoon.

– Ruotsalainen lupaus laittoi kynän paperiin tänään, Romano julistaa julkaisussaan.

Romanon julkaisu on poikinut kymmeniä uudelleentwiittauksia, joissa toimittajaa ojennetaan Siltasen kansalaisuudesta. Romano on entisessä Twitterissä erittäin näkyvä hahmo. Hänellä on yli 23 miljoonaa seuraajaa.