Uran syöksykierre sai yllättävän käänteen – Mestarien liigan finaalissa töpeksinyttä vahtia kaavaillaan huippuseuraan

Nyt ura on taas nosteessa. Sveitsiläislehti Blickin mukaan Kariusta kaavaillaan Serie A:n toisena olevan Interin riveihin. Interin pitkäaikainen ykkösvahti Samir Handanovic on jo 38-vuotias, ja tällä kaudella Andre Onana on syrjäyttänyt slovenialaisen joukkueen maalinsuulta.