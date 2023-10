Laajuudeltaan poikkeuksellinen hyökkäys yllätti Israelin – "Mahdollisuuksia myös isompaan eskalaatioon"

Hamasin hyökkäys Israeliin on aivan erityyppinen ja myös poikkeuksellinen verrattuna aiempiin iskuihin, joita Gazasta on tehty, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart. Hän on erikoistunut Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin.

– Hyökkäys on ollut todella laaja ja näyttää siltä, että se on saavuttanut monia taktisia menestyksiä. Se on selvä tiedustelutappio Israelille. Israel on onnistuttu yllättämään tavalla, johon ei ehkä uskottu Hamasin kykenevän, Stewart sanoo STT:lle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Miten Israel sitten pystyttiin näin täysin yllättämään?

– Israelilla on hyvin tehokas tiedustelupalvelu, ja kaikkea toimintaa Gazan kaistalla seurataan hyvin tarkasti. On hyvin poikkeuksellista, että Hamas olisi kyennyt tekemään näin ison ja koordinoidun hyökkäyksen ja onnistunut pitämään sen salassa. Israel tosiaan tuli yllätetyksi, Stewart toteaa MTV Uutisille.

Stewartin mukaan ei liene sattumaa, että hyökkäys aloitettiin päivä jom kippur -sodan 50-vuotispäivän jälkeen.

– Siinä on tiettyjä yhtäläisyyksiä yllätysmomentin suhteen.

0710 20720900 UUTISKLIPIT Hamas ampui tuhansia raketteja kohti Israelia

Katso myös: Katso myös: Hamas ampui tuhansia raketteja kohti Israelia

"All in -siirto"

Hamasin toiminta näyttää Stewardin mukaan ”all in -siirrolta”.

– Tässä ei ole kyseessä mikään pieni jännitteen lisääminen. Tilanne on ollut käynnissä vuosikausia. Gaza on ollut saarrettu, eikä sillä ole edelleenkään mitään poliittista horisonttia. Hamasilla ei ole mitään mahdollisuuksia parantaa elämänlaatua ihmisille Gazassa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tämä liike on epätoivoinen. Mitä siitä seuraa, se jää nähtäväksi. Aika vaikea nähdä, että tästä mennään ihan tavalliseen tilanteeseen, joka vielä eilen vallitsi.

Steward tähdentää kuitenkin, että konfliktille ei ole sotilaallista ratkaisua.

– Taustalla on yli 50 vuoden miehitys, ja Israel kontrolloi todella monta asiaa, jotka liittyvät Gazan ihmisten elämään. Tähän varmaan haetaan jonkinlaista muutosta. Ehkä loppujen lopuksi neuvottelupöydän kautta, ainakin toivottavasti sellaiseen tilanteeseen päästäisiin pian, mutta jäämme odottamaan.

Netanjahu: Israel on nyt sodassa

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ja puolustusministeri Yoav Gallant ovat molemmat sanoneet Israelin olevan nyt sodassa.

Hyökkäyksen poikkeuksellisen laajuuden vuoksi myös Stewart sanoo, että tilannetta voi luonnehtia sodaksi. Hän kuitenkin muistuttaa, että vastakkain ovat järjestön sotilaallinen siipi sekä vahvan valtion moderni armeija eli hyvin erivahvuiset joukot.

– Israelilla on moderni, hyvin varustettu armeija. Hamasin joukot jäävät sekä varustelussa että määrässä ja kaikilla muillakin mittareilla merkittävästi jälkeen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Yllätyksellisyys riippuu näkökulmasta

Oliko tilanteen kärjistyminen ja valtava väkivallan ryöppy alueella sitten ylipäätään yllättävää?

Stewartin mukaan se riippuu näkökannasta.

Jos asiaa tarkastelee Israelin näkökulmasta, tilanne on eskaloitunut hyvin vähän väkivaltaa sisältäneestä tilanteesta sellaiseksi, jossa on raketti-iskuja ja aseistettujen Hamasin joukkojen iskuja israelilaisiin kohteisiin.

– Eli selkeä eskalaatio ja sillä lailla odottamaton ajankohta, että sillä päästiin yllättämään Israel.

Palestiinalaisten näkökulmasta katsottuna Gaza taas on ollut saarrettuna pitkään eikä heillä ole Stewartin mukaan ollut mitään poliittista horisonttia tai mahdollisuuksia parantaa elämäänsä.

– Siinä mielessä tämä ei ole mikään yllätys, sillä tilanne on ollut sietämätön vuosia ja sitä on aiemminkin yritetty murtaa tällaisella epätoivoisella väkivallalla.

– Se, mikä tekee tästä poikkeuksellisen on se, että hyökkäys oli näin hyvin suunniteltu ja onnistuneesti toteutettu. Se tulee varmasti myös johtamaan tavallista isompaan israelilaisten vastaiskuun.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Tilanne on sietämätön"

Stewart sanoo, että kuluva vuosi on alueella ollut hyvin väkivaltainen ja palestiinalaisia on kuollut paljon Israelin armeijan tai siirtokuntalaisten luoteihin.

Lisäksi Israelissa on oikeistohallitus, joka sisältää äärikansallisia ja -uskonnollisia ryhmiä, jotka ovat ottaneet kahden valtion ratkaisun pois pöydältä. Kahden valtion ratkaisussa nyt Israelin miehittämille palestiinalaisalueille muodostuisi oma palestiinalaisten valtio.

– Pitkään on ounasteltu, että jonkinlainen yhteenotto on varmasti edessä ihan sen tähden, että palestiinalaisten tilanne on sietämätön eikä heillä ole mitään ulospääsymahdollisuuksia. Aseellisen vastarinnan suosio on noussut esimerkiksi viime vuoteen verrattuna, Stewart sanoo.

Stewartin mukaan on vaarana, että väkivalta leviää alueelta myös muualle.

– On tässä mahdollisuuksia myös isompaan eskalaatioon. Käytännössä on varmaa, että Israel on jo aloittanut vastaiskun Gazaan. Israel tulee iskemään Gazaan voimakkaasti. Jos tilanne etenee maaoperaatioksi, se voi johtaa isoihin yhteenottoihin.

Gazalaisilla "todella synkkä tulevaisuus"

Jo nyt ahtaalla oleville gazalaisille Stewart ennustaa todella synkkää tulevaisuutta.