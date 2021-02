Unkarissa venäläisten Sputnik V -koronarokotteelle viranomaisten hyväksyntä – tanskalaiset suuttuivat koronapassista

Tiistaina hallitus ilmoitti, että Unkari on vastaanottanut 40 000 annosta venäläisrokotetta. Kaiken kaikkiaan Unkari on tilannut kaksi miljoonaa annosta Sputnik V:tä, ja niiden on määrä saapua maahan kolmen kuukauden aikana.

Unkari on ensimmäinen EU:n jäsenmaa, joka on tilannut venäläisrokotetta. Se on myös ensimmäinen EU-maa, joka on päässyt sopimukseen kiinalaisen lääkeyrityksen Sinopharmin kanssa. Kiinalaista koronarokotetta on määrä toimittaa Unkariin viisi miljoonaa rokoteannosta.