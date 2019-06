Unelmajuhannus on totta vain osassa maata – näillä sateisilla ja kylmillä seuduilla hellehehkutus voi harmittaa

MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta kertoo Huomenta Suomessa , että perjantaina eli juhannusaattona sää voi olla helteinen tai sateinen – riippuen siitä, missäpäin Suomea on.

– Lappi on kylmä, mutta Itä-Suomi, iso osa mökkipaikkakunnista on todella helteisiä. Siinä on lämpötilahuippu. Vielä perjantaiaamupäivään ja -päivään asti vesien lämpötilat nousevat. Ne ovat Etelä-Lapissa asti lähes 20 astetta, Pouta sanoo.