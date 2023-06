Pekka Pouta povaa kosteaa vierasta Baltiasta: "Se pyörii siinä todella pitkään"

Nyt käsillä on hyvinkin kesäiset ajat. Etenkin tuleva perjantai on hyvin lämmin ja sääkartalla menee paikoin rikki 30 astetta, eikä sateita ole näkösällä.

– Perjantai on vankimmin hellepäivä. Tämmöinen 30 hellepäivä jopa lännessä ja etelässä. Pikkuisen tuonne Etelä-rannikolle tuppaa tulemaan pilviharsoa. Pohjoisessa on laajempi pilvilautta ja Pohjois-Lapissa ei mene edes 20 astetta rikki perjantaina, kertoo meteorologi Pekka Pouta .

Helle hellii tulevana viikonloppuna Suomea, mutta sateen vaara on olemassa, sillä Suomen ylle on saapumassa mahdollisesti kostea vieras, jonka lähtöpäivä ei ole vielä tiedossa.

– Etelässä on viikonloppuna jo sateen uhka. Baltiassa on iso sadealue ja se voisi yltää sunnuntaina Lounais-Suomeen. Se pyörii siinä todella pitkään. Maanantai, tiistai… onko vielä keskiviikkona? Yhtään ei tiedä, milloin se on tulollaan. Tämä luo nimenomaan Etelä-Suomeen viikonlopuksi ja alku viikoksi tällaisen epävarmuuden.