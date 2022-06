Pekka Pouta heittää juhannuslöylyt: "Viileneminen on peruttu – ei tiedä, milloin helteistä päästään eroon"

Poudan mukaan torstaiaamuna sääkartan merkittävin sadealue lähestyy Lappia lännestä, mutta muutoin on laajalti poutaista.

– Hellettä pukkaa. Aattona ollaan pitkälti maan keskiosaa myöten helteen puolella. Vielä perjantaina ja lauantaina korkeapaine on niin lähellä Suomea, että tuuli on aika heikkoa. Kun tuuli on heikkoa, vedet lämpenevät varsin kovaa vauhtia, Pouta jatkaa.