Unelmaansa elävä Anton Lundell kaipaa Suomesta yhtä asiaa – "Siellä tapasi nähdä kavereita"

– Ulkojäitä on ikävä, kun siellä tapasi nähdä kavereita, Lundell sanoi STT:lle.

Lundell etenee harppoen jääkiekkourallaan. Hän on pystynyt nostamaan rimaa ja saanut karsittua heikommat pelit pois.

Panthers on nyt pärjännyt poikkeuksellisen hyvin historiaansa peilaten.

Kahteen suuntaan ja rannoille

Vuoden 2020 Panthersin ykkösvaraus on vahvasti lunastanut häneen asetettuja odotuksia. Ennen joulun korona-taukoa Lundell kokosi 25 ottelussa väliin hyvinkin puolustavassa keskushyökkääjän tehtävässään tehopisteet 5+7=12.

Floridassa aurinkoa piisaa, jos välillä kosteutta ja sadekuurojakin. Mutta nuori suomalaissentteri on oppinut nopeasti, miten tankata energiaa.

Suomalaissentterit ja aloitukset

Panthersin suomalaisissa keskushyökkääjissä kapteeni Aleksander Barkovissa, Eetu Luostarisessa ja Lundellissa on samaa, mutta vivahde-erojakin löytyy.

Monelle yllätyksenä Lundell on menestynyt aloituksissa erinomaisesti. Se on lisännyt entisestään hänen peliaikaansa.

– Se on pirun kova haaste. Joskus on heikompia iltoja, mutta niistä pitää vain oppia. Se on myös aikamoista mind-gamesia, Lundell myöntää.