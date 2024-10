Unelma-ammattiin pääsy vaati riskien ottoa Julianna Jokelalta

Porista kotoisin olevan Julianna Jokelan , 28, tie unelmatyönsä pariin on ollut mutkainen, ja vaatinut riskien ottoa. Jokela on kuitenkin vielä kuuden vuoden aamuheräämisten jälkeen innoissaan ja kiitollinen siitä, että saa tehdä työtä, josta haaveili jo lapsena.

– 13-vuotiaana olen äidilleni tokaissut, että aion jonain päivänä työskennellä radiossa. Ihanaa, että olen päässyt tekemään näin monta vuotta jo. Välillä unohdan, kuinka monta vuotta olen saanut työskennellä radiossa, mutta se on ihanaa, Jokela hehkuttaa MTV Uutisille.

– Ihan vaan sen takia, että on ollut se haave päästä radiota tekemään, lähdin ensin Porista Helsinkiin ilman, että minulla oli mitään tietoa, mihin menen töihin tai mitään muutakaan. Sen jälkeen olin vakituisessa työpestissä Stockmannilla, ja sieltäkin lähdin soitellen sotaan, että nyt on pakko saada se radioduuni. Ihanaa, että kävi kuitenkin näin onnellisesti, Jokela kertoo.

Työ on tuonut mukanaan julkiuuden hyviä ja huonoja puolia, joihin Jokela suhtautuu neutraalisti. Hän mainitsee, että erityisesti ollessaan mieli maassa tai väsyneenä kommentit ja palautteet kolahtavat enemmän kuin toisinaan. Päällimmäisenä hän on kuitenkin onnellinen pisteestä, jonka on saavuttanut. Tulevaisuudessa Jokela haaveilee pääsevänsä tekemään laajasti eri media-alan töitä.