Suomen, Ruotsin ja Turkin Nato-neuvottelujen ennustetaan jatkuvan tänään hankalina – "On paljon asioita, joista yhteisymmärrystä ei ole"

Ulkoministeri Pekka Haavisto on tiedottanut, että maiden välisessä tapaamisessa kuunnellaan Turkin huolia ja kerrotaan Turkille Suomen lainsäädännöstä ja sen asettamista rajoitteista.

Turkki on uhannut jättää Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet ratifioimatta, jos sen vaatimuksiin ei suostuta.

– Yhteisymmärrysasiakirjan perustalta on aika paljon asioita, joista ei ole yhteisymmärrystä. Luulen tämän olevan alustava kontakti. Suomi ja Ruotsi varmaan pyrkivät viestittämään, millainen lainsäädäntö täällä on ja mikä kaikki on mahdollista. Tämä tulee olemaan todella haastavaa niin kauan kuin Turkin vaatimukset ovat tiukkoja luovuttamispyyntöjä, Alaranta sanoo.