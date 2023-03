Tutkija: Ruotsissa kytee jo kertomus Suomen petoksesta – Nato-neuvottelut Turkin kanssa jatkuvat tänään

Alaranta on erikoistunut Turkkiin ja arvioi pyynnöstä Suomen, Ruotsin ja Turkin neuvotteluasetelmia Nato-ratifiointeihin liittyvässä keskustelussa. Maiden virkamiesten on määrä kokoustaa Brysselissä Naton päämajassa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Turkki katkaisi keskustelut Ruotsin kanssa tammikuussa.

Käsikirjoituksen asioiden etenemisestä on laatinut pieni piiri Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin ympärillä, Alaranta arvioi. Erdoganin sisäpiirin kovasta ytimestä kokouksessa on turkkilaismedian uutisoinnin perusteella Ibrahim Kalin presidentinhallinnosta, mutta kyse on virkamiestasoisesta kokouksesta.