Turkin kanssa solmittu sopimus saattaa aiheuttaa myöhemmin ongelmia: "Epäselvää, mistä tässä oikein sovittiin"

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) eilen allekirjoittamaa yhteisymmärrysasiakirjaa on hehkutettu merkittävänä askeleena kohti puolustusliitto Natoa. Tänään Turkki ilmoitti, että se haluaa Suomen ja Ruotsin luovuttavan terroristeiksi pitämiään henkilöitä Turkkiin.

– Turkki on alusta asti vaatinut Suomelta ja Ruotsilta konkreettisia toimia. Se tuli kuitenkin yllätyksenä, että näitä vaatimuksia esitettiin heti sopimuksen jälkeen, kertoo Suomen Lähi-idän insituutin säätiön asiamies Anu Leinonen.

– On vaikeaa sanoa, mitä kulissien takana on sovittu, ja millaisia lupauksia siellä on Turkille annettu, arvioi Leinonen.