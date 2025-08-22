Ultra Bran paluuvuosi huipentuu kahteen stadionkeikkaan: ”Terveisiä Olympiastadionilta”

Vuonna 2001 toimintansa virallisesti lopettanut Ultra Bra esiintyy tulevana viikonloppuna kahdella jättikonsertillaan Helsingin Olympiastadionilla.

Tulevana viikonloppuna 22. ja 23. elokuuta Helsingin Olympiastadionilla esiintyvä Ultra Bra on kuluneena kesänä kiertänyt maan isoimmat festivaalit ja nyt festarikesä huipentuu kahteen Olympiastadionin keikkaan. Bändi on tehnyt kaksi lyhyttä paluuta 2010-luvulla.

Ultra Bran jäsen Kerkko Koskinen kertoi MTV Uutisille syksyllä 2024, että paluulle ei ole mitään selkeää syytä.

– On syntynyt ajatus, että stadion olisi hieno. Jotenkin aika tulee kypsäksi, ja nyt ollaan tässä, Koskinen kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa tuolloin.

Olympiastadionilla on luvassa tietysti tunnistettavia ja tunnettuja kappaleita, mutta myös jotakin uutta.

– Stadion on iso ja se pitää jollain tavalla täyttää ja lunastaa, yhtyeen toinen jäsen Terhi Kokkonen kertoi.

Yhtye on julkaissut Instagram-tilillään tunnelmia tulevista keikoista.

– Terveisiä Olympiastadionilta. Täällä rakennetaan järkyttävän kokoista lavaa. Uskomme nyt kuitenkin, että mahdumme siihen, hiljattain julkaistussa postauksessa kirjoitetaan.

Julkaisussa muun muassa kerrotaan, että konsertin taustavisuaalit on valmiina ja yleisö pääsee seuraamaan niitä jopa 704 neliömetrin screeniltä. Postauksen kuvissa esitellään valtavan lavan rakentumista.

Suurelle lavalle nousee yhtyeen lisäksi 400-henkinen Ultra Bra -kuoro, johon on yhdistetty useita kuoroja, kuten Sibelius-lukion, Kallion lukion, sekä Tampereen Kalevan lukion kuorot.

Ennen yhtyeen keikkaa Ultra Bran musiikki valtaa Helsingin kadut lukuisilla oheistapahtumilla. Instagram-tilin mukaan kyseessä on hyvin poikkeuksellista ennakko-ohjelmaa, jota nähdään muun muassa Hesperianpuistossa, Kansallisoopperan läheisyydessä, sekä Uimastadionin tuntumassa.

Suositun UMO Helsinki Jazz Orchestran 16-henkinen big band virittää konserttivieraita Ultra Bra -tunnelmaan Mäntymäen kentällä Olympiastadionin edessä kello 16.30 ja kello 18.00.

Ultra Bra aloittaa kello 20.00 ja yleisöä kehotetaan saapumaan paikalle kahta tuntia ennen. Stadionin portit avataan kello 17.00.