Ulosteita ja ruumiita – näitä juttuja ei ihan perusfirmoissa kuule: Putkimies kertoo, mitä pahimmillaan tapahtuu, jos et noudata ohjetta vessan vetämisestä

1. Aina on se yksi, joka käy vaan pikaisesti vessassa



– Se on ihanaa, kun seisot tikkailla, irrotat viemäristä pätkän ja sitten kuulet jo, kuinka sieltä on huminalla tulossa jotain alas. Parasta on, että se jotain on kohta sinun niskassasi, mutta et voi irrottaa, koska muuten valurautaviemäri on työkaverin päässä, kuvaili Miettinen putkimiehien painajaismaista tilannetta.