Me hölmöt suomalaiset emme opi – mutta yksi asia jouluna luonnistuu: Putkimiehet kertovat suomalaisten viemäreiden saloista

Putkimiesten mukaan me suomalaiset emme yleensä tahallaan tuhoa putkistojamme. Välinpitämättömyyden seurauksena suomalaisten viemäreihin päätyy usein kuitenkin eriskummallista tavaraa. Pahimmillaan nämä pienet huolimattomuudet voivat kasvaa isommiksi ongelmiksi.

– Nuo naisten hygieniatuotteet herättävät suurta ihmetystä, sillä niistä on kuitenkin varoitettu jo iät ja ajat, pohti Miettinen.

Julkisista wc-tiloista löytyy naisten hygieniatuotteille soveltuvat roskapöntöt, sekä seinälle kiinnitetty varoitus, ettei tuotteita tulisi heittää pönttöön. Varoituksista huolimatta me suomalaiset vedämme niitä vessoista läpi.

Putkimielle on myös aivan arkipäivää kaivaa viemäreistä lastenleluja ja kaukosäätimiä, joita lapset innoissaan vessanpönttöihin heittävät.

Viemärit ovat aarrekätköjä

Putkimiehille on yhä mysteeri, kuinka ihmiset onnistuvat saamaan isompia tavaroita viemäreihin asti. Epäilys kuitenkin on, että vessan tarpeiden joukkoon tippunutta tavaraa ei mieluusti noukita sieltä pois. Tällöin helpompi ja hygieenisempi vaihtoehto on vetää pönttö.