Ulosottolaitos vähentää toimipaikkojensa määrää. Jatkossa Ulosottolaitoksella on 29 toimipaikkaa ympäri Suomen aiemman 64:n sijaan.
Taustalla on oikeusministeriön heinäkuussa antama asetusmuutos Ulosottolaitoksen toimipaikoista ja niiden tehtävistä.
Toimipaikat jatkavat Suomen suurimmissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä.
Lakkautettavat toimipisteet ja lakkautusten aikataulut tiedotetaan Ulosottolaitoksen verkkosivuilla.
Ensimmäisenä lakkautetaan lokakuun alussa Lapissa Pellon, Keski-Suomessa Äänekosken ja Etelä-Pohjanmaalla Kauhajoen toimipaikat.
Ulosottolaitos muistuttaa, että useimmat ulosottoa koskevat asiat voi hoitaa sähköisessä asiointipalvelussa.