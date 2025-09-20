Jaakko Selin selosti Linnan juhlat kahdenkymmenen vuoden aikana 18 kertaa.

Toimittaja-juontaja Jaakko Selin, 66, tunnetaan monesta, muun muassa työstään Linnan juhlien selostajana. Viimeistä kertaa Selinin kuultiin selostavan itsenäisyyspäivän vastaanoton lähetystä vuonna 2017 ja hän jättäytyi työstään tehtyään sitä parikymmentä vuotta.

Selin muisteli Huomenta Suomen haastattelussa lauantaina 20. syyskuuta, että tähän aikaan vuodesta Linnan juhlien jännitys alkoi yleensä jo tuntua.

– Alkoi sydän vähän tykyttää ja vatsa mennä jo vähän sekaisin, kun ajatteli sitä, että kohta se alkaa. Ensimmäiset kansanedustajat ottivat yhteyttä ja kyselivät neuvoja, kuinka monta sekuntia siellä kävellään ja mihin kameraan kannattaa katsoa. On minulta joku miespuolinen kansanedustaja kysynytkin, että millä voiteella voisi vähän tuota kuperoosaihoa peittää, ihan niin kuin olisin joku kosmetologi, Selin kertoi.

– Nyt ei onneksi sitä tarvitse tehdä, olen ollut sieltä nämä vuodet pois. Mutta on se niin iso tapahtuma, että kyllä vieläkin on niitä vieroitusoireita.

Vuonna 2018, kun Selin ei enää ollut mukana Linnan juhlissa, hän järjesti puolestaan oman vastaanoton Presidentinlinnan läheisessä hotellissa, josta oli varannut sviitin. Selin kertoi ottaneensa vieraaksi kutsumansa ystävänsä vastaan kättelemällä ja kaikki olivat pukeutuneet iltapukuihin. Sviitin ikkunasta he näkivät autot, jotka olivat menossa Linnaa kohti.

– Sitten kun Linnan juhlat alkoivat, otimme äänet pois telkkarista ja selostin siitä telkkarin edestä kavereilleni sitä juhlaa, Selin nauroi.

– Mutta nyt se on vähän miedompaa ja hillitympää, mutta kyllä me edelleen kokoonnutaan.

