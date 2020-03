Onnea Keke! MTV Uutisten Keijo Leppänen täyttää pyöreitä vuosia – näin rakastettu uutisankkuri yllätettiin suorassa lähetyksessä

– Kypsä olo on nyt. En tarkoita tylsistymistä, mutta aika pitkäänhän tässä on veivattu – neljäkymmentä vuotta. Tuntuu myös freesiltä ja en tiedä, huomaavatko katsojat sitä, mutta aika poikamainen olo on myös. Ei taida tässä elämässä sellainen virallinen vaihe ehtiä tullakaan, Leppänen kuvailee tuntemuksiaan.